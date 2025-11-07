Invita Presidente Pérez Cuéllar a jóvenes universitarios a vivir la democracia desde el Cabildo

Publicidad - LB2 -

El alcalde tomó protesta a integrantes del Cabildo Universitario y celebró el diálogo entre jóvenes y gobierno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar exhortó a los jóvenes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) a involucrarse activamente en la vida pública, al inaugurar la Segunda Sesión Ordinaria del Cabildo Universitario, donde estudiantes simulan el trabajo legislativo municipal en un ejercicio de formación cívica y democrática.

Durante el acto, realizado en la sala Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el alcalde tomó protesta a los 20 integrantes del Cabildo Universitario, estudiantes de las carreras de Administración Pública, Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales. En su mensaje, Pérez Cuéllar destacó que la democracia no es solo un sistema político, sino una forma de vida que requiere la participación activa de todos los sectores, especialmente de las nuevas generaciones.

“Yo felicito mucho este ejercicio, agradezco que hayan tomado en cuenta al Ayuntamiento. Sería importante tener un diálogo posterior para revisar las ideas que aquí surjan y valorar su viabilidad”, expresó. El edil también abrió la posibilidad de que los temas más relevantes sean analizados directamente con funcionarios municipales o incluso con él mismo, con la intención de que, si proceden, sean presentados ante el Cabildo formal.

La dinámica del Cabildo Universitario permite que los estudiantes experimenten la toma de decisiones desde el ámbito público, mediante el debate y la elaboración de propuestas sobre temas que les preocupan directamente. En esta edición, los temas abordados incluyeron salud, seguridad, educación, violencia contra las mujeres y la creación de una bolsa de trabajo para egresados universitarios.

Por su parte, Manuel Omar Barraza Barrón, secretario académico de la UACH, explicó que el objetivo del programa es acercar a los jóvenes a las funciones que desempeñan los regidores, permitiéndoles comprender el impacto que tiene el trabajo legislativo municipal en la vida diaria de los ciudadanos. Destacó que este tipo de ejercicios no solo fortalecen el aprendizaje, sino también el compromiso social de los universitarios.

El Cabildo Universitario se ha consolidado como una herramienta educativa que promueve la participación ciudadana desde el ámbito estudiantil. En cada sesión, los jóvenes presentan propuestas, debaten puntos de acuerdo y simulan votaciones, replicando el formato institucional del Cabildo Municipal.

Autoridades municipales reiteraron que este tipo de iniciativas cuentan con respaldo del Gobierno Municipal, al considerar que permiten formar ciudadanos críticos, informados y comprometidos con el desarrollo de su comunidad.

