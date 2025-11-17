Invita Parques y Jardines a taller de poda y acreditación para podadores autorizados

Publicidad - LB2 -

La capacitación se realizará el 19 de noviembre como parte de la Temporada de Poda 2025–2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fomentar prácticas responsables en el mantenimiento del arbolado urbano, la Dirección de Parques y Jardines del Municipio convoca a la ciudadanía a participar en el taller de poda correspondiente a la Temporada de Poda 2025–2026, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de noviembre de 9:00 a 11:30 de la mañana, en el auditorio de Protección Civil, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a un costado de la Estación de Bomberos y el estadio de futbol.

Durante esta jornada se impartirá capacitación técnica y se realizará el proceso de acreditación para obtener el tarjetón de podador autorizado, documento necesario para realizar trabajos de poda dentro del municipio con apego a las normas establecidas por la autoridad.

Los interesados en participar deberán acudir con las herramientas adecuadas, entre ellas: garrocha para corte de ramas altas, serrucho de poda (no de carpintero) y pinzas de mango largo. La dependencia aclaró que no se permitirá el uso de machetes ni hachas, debido a los riesgos que representan para las personas y al daño que pueden causar al arbolado.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que el taller tiene como propósito capacitar correctamente a quienes participan en labores de poda en la ciudad, ya que un manejo inadecuado puede poner en riesgo la salud de los árboles y alterar el equilibrio ambiental de los espacios públicos.

“Cada año impartimos este taller para que quienes participan en labores de poda conozcan las técnicas adecuadas. Nuestro objetivo es proteger los árboles y garantizar un manejo seguro y profesional de las áreas verdes”, declaró.

Asimismo, Zamarrón Saldaña destacó que la acreditación de podadores forma parte de una estrategia permanente para mejorar el cuidado del arbolado urbano, y que estas acciones también buscan fomentar una cultura ambiental entre la ciudadanía.

“Queremos un Juárez con árboles sanos y bien atendidos. Por eso es importante que quienes hacen estas labores estén capacitados y utilicen las herramientas correctas”, puntualizó.

Finalmente, la Dirección de Parques y Jardines exhortó a los interesados a acudir puntualmente y cumplir con los requisitos establecidos, ya que el tarjetón de podador es indispensable para realizar este tipo de trabajos durante la temporada autorizada por el Municipio.

