    agosto 7, 2025 | 16:04
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invita Parque Central a participar en la Mesa de Trabajo “Conservación y Manejo de la Fauna”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y manejo responsable de la biodiversidad urbana, el Parque Central de Ciudad Juárez invita a especialistas, instituciones, colectivos ambientales y ciudadanía interesada a participar en la Mesa de Trabajo “Conservación y Manejo de la Fauna”.

    Ciudad Juárez, Chih .- Este espacio de diálogo se llevará a cabo de manera gratuita el viernes 15 de agosto a las 13:00 horas en el Salón de los Espejos, dentro del recinto, y a través de este se buscará construir estrategias colaborativas basadas en evidencia, para atender los principales retos que enfrenta la fauna en entornos controlados.

    Se abordarán temas clave como el bienestar animal, la educación ambiental y la participación comunitaria en la conservación ecológica.

    La mesa de trabajo estará centrada en cinco ejes estratégicos: monitoreo e inventario de fauna, manejo de conflictos entre humanos y fauna, educación ambiental comunitaria, manejo ético y reubicación de fauna, y control de especies exóticas o invasoras.

    Cabe destacar que el Parque Central alberga una importante diversidad biológica, incluyendo aves migratorias, reptiles, mamíferos, peces y otros organismos con alto valor ecológico.

    En esta iniciativa participarán representantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), PROFEPA, colectivos ciudadanos y personal técnico del parque, con la meta de impulsar un modelo de conservación urbana participativa, integral y sostenible.

