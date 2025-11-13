Invita Municipio al Desfile Cívico-Deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Publicidad - LB2 -

Participarán más de 5,600 personas en 48 contingentes este 20 de noviembre en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal hizo una invitación abierta a la comunidad juarense para asistir y participar en el tradicional Desfile Cívico-Deportivo con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de noviembre en las principales calles del centro de Ciudad Juárez.

Guillermo Alvídrez Olivas, titular de la dependencia, informó que el recorrido iniciará en la calle Ignacio Ramírez, avanzará sobre la avenida De los Insurgentes, y concluirá en la avenida Constitución. En total, se espera la participación de alrededor de 5,600 personas, distribuidas en 48 contingentes conformados por instituciones educativas, dependencias de gobierno y organizaciones sociales.

Entre los participantes se encuentran escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como agrupaciones deportivas, culturales y elementos de seguridad. Además, Alvídrez destacó que esta edición contará con la presentación de seis carros alegóricos diseñados y elaborados por distintos planteles escolares, lo que dará un componente visual y creativo a la conmemoración.

El desfile tendrá una duración aproximada de tres horas, y se prevé que inicie durante la mañana del miércoles. Las autoridades municipales trabajarán en coordinación con corporaciones de seguridad y vialidad para garantizar el orden, resguardo y fluidez durante todo el evento.

Alvídrez Olivas exhortó a las familias juarenses a aprovechar el día de asueto escolar y laboral para asistir en compañía de sus hijos e hijas, y disfrutar de esta actividad que busca reforzar el orgullo por la historia nacional, fomentar la identidad cultural y promover los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

La celebración del 20 de noviembre es una de las fechas más emblemáticas del calendario cívico mexicano, al conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, movimiento que marcó una transformación social y política en el país. En Ciudad Juárez, esta efeméride tiene un significado especial por la relevancia histórica que tuvo la ciudad durante el conflicto revolucionario.

La Dirección de Educación reiteró el llamado a acudir con anticipación para tomar buenos lugares a lo largo de la ruta, y pidió a los asistentes seguir las recomendaciones de Protección Civil y Seguridad Pública durante el desarrollo del desfile.

