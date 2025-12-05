Invita Gobierno del Estado al Festival Navideño Tradicional en el Parque Central Poniente

Publicidad - LB2 -

Del 9 al 23 de diciembre habrá actividades culturales, música, comida y tradiciones en familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), invita a la comunidad juarense a disfrutar del Festival Navideño Tradicional, que se llevará a cabo del 9 al 23 de diciembre en el Parque Central Poniente, con una cartelera diaria de actividades culturales, artísticas y recreativas para toda la familia.

La inauguración será el martes 9 de diciembre a las 17:00 horas, con una jornada llena de música, alegría y tradiciones. Entre los eventos principales destaca el encendido del árbol navideño, la presentación de un nacimiento gigante y espectáculos para todas las edades, incluyendo el show cómico de “K-Payasos”, la participación musical del grupo “Zona Norte” y el cierre a cargo de “La Incomparable Sonora”.

Fernando Motta, jefe de la SPyCI en la Zona Norte, explicó que este festival surge de una alianza entre los locatarios del parque y representantes de pueblos originarios que trabajan en la zona, con el objetivo de compartir con la ciudadanía la forma en que sus comunidades celebran la Navidad, manteniendo vivas las costumbres, la gastronomía y la cultura que enriquecen la identidad de la frontera.

Leticia Nava, integrante de la comunidad mazahua, destacó la importancia de este espacio de encuentro para preservar las tradiciones navideñas desde una perspectiva comunitaria. Además de los espectáculos musicales y culturales, se realizarán actividades como quiebres de piñatas, entrega de bolos y juguetes, así como la venta de artesanías y comida tradicional que reflejan la riqueza cultural de los pueblos indígenas presentes en la región.

El programa continuará con presentaciones artísticas como el violinista “Emilio” el miércoles 10, las obras de teatro de títeres Huitzilín los domingos 14 y 21, un show de aros el jueves 16, la Lotería Navideña el viernes 19 y el espectáculo musical de “Animalitic” el sábado 20.

A partir del martes 16 se llevará a cabo la posada tradicional con villancicos, una dinámica que se replicará cada noche hasta el 23 de diciembre, día en que concluirán las festividades con una jornada especial llena de sorpresas.

Con este festival, el Gobierno del Estado busca fomentar la convivencia familiar, el rescate de tradiciones y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, todo en un entorno seguro y accesible. El acceso a las actividades será libre, por lo que se invita a las y los juarenses a acudir con sus familias y ser parte de esta celebración decembrina que mezcla la cultura tradicional con el espíritu navideño.

