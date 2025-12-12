Invita Gobierno del Estado a disfrutar lectura dramatizada “Diablo a la Diabla” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Presentarán obra con 24 actores y escenografía en el Parque Central y el Museo de Arte de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de la oferta cultural gratuita que promueve el Gobierno del Estado durante la temporada decembrina, la Subsecretaría de Cultura Zona Norte anunció la presentación de la lectura dramatizada Diablo a la Diabla, una obra escrita por el reconocido dramaturgo chihuahuense Edeberto “Pilo” Galindo, que será llevada al público juarense en dos sedes distintas.

La primera función está programada para el lunes 15 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo de Arte de Ciudad Juárez (INBA), mientras que la segunda se realizará el martes 16 a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública del Parque Central. Ambas presentaciones serán de entrada libre y están dirigidas a toda la familia.

Esta propuesta escénica se inspira en la estructura clásica de la pastorela, un género teatral popular en México que combina elementos religiosos y festivos.

En Diablo a la Diabla, Galindo reinterpreta esta tradición desde una perspectiva contemporánea, en la que el humor, la crítica social y la reflexión se entrelazan para narrar la eterna lucha entre el bien y el mal, con un tono accesible y cercano para el público.

De acuerdo con Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, el objetivo principal de esta actividad es fortalecer la presencia de manifestaciones artísticas locales y acercarlas a las comunidades.

“Queremos que las y los juarenses tengan acceso a propuestas culturales de calidad, sin importar su condición económica”, expresó.

Aunque se trata de una lectura dramatizada —es decir, una representación donde los actores leen el texto en escena—, la puesta contará con elementos teatrales que enriquecen la experiencia: vestuarios, utilería, ambientación y un elenco de 24 actores que darán vida a los personajes. Esta mezcla de narrativa oral y escenificación busca atrapar tanto a jóvenes como a adultos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Subsecretaría por fomentar espacios de encuentro comunitario a través del arte y contribuir a la apropiación de los recintos culturales de la ciudad. La Biblioteca del Parque Central, en particular, ha sido un punto clave en la descentralización de actividades culturales en Juárez, al igual que el Museo de Arte, que tradicionalmente ha albergado propuestas escénicas y visuales de creadores locales y nacionales.

Las autoridades reiteraron la invitación a las familias juarenses para que se sumen a esta experiencia cultural, que no solo celebra el espíritu de la temporada, sino que también refuerza el papel del arte como herramienta de reflexión y convivencia en la comunidad.

