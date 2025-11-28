Invita Gobierno del Estado a celebrar el Encendido del Árbol de Navidad en Parque Central

Publicidad - LB2 -

Comienza la temporada decembrina con actividades para toda la familia el 5 de diciembre en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las celebraciones de fin de año, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha convocado a la ciudadanía juarense a participar en el tradicional Encendido del Árbol de Navidad, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el Parque Central Oriente, a partir de las 17:00 horas. La iniciativa forma parte de una estrategia para fomentar la convivencia familiar y la ocupación de espacios públicos en un ambiente seguro y festivo.

Carlos Ortiz Villegas, titular de la oficina de Gubernatura en esta frontera, destacó que el evento no solo busca generar un momento simbólico de unión, sino también incentivar la visita al Parque Central durante toda la temporada navideña. “Estamos promoviendo espacios donde las familias puedan disfrutar de actividades recreativas, culturales y de integración, bajo un ambiente seguro”, señaló el funcionario estatal.

La ceremonia del encendido será el punto de partida de una serie de actividades diseñadas para todas las edades. Rafael Butchart, coordinador general del Parque Central, informó que durante esa tarde y noche se contará con presentaciones de música en vivo, coros navideños, un bazar con productos locales, así como sets fotográficos y personajes típicos de la temporada como Santa Claus y duendes navideños.

También se han preparado dinámicas adicionales para fomentar la participación ciudadana, como rifas para las y los asistentes, así como una exposición de vehículos y motocicletas decoradas con luces y motivos navideños. Ese mismo día, los juegos mecánicos estarán disponibles de manera gratuita, como un incentivo especial para quienes asistan al evento inaugural.

A partir del 5 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026, el Parque Central mantendrá un calendario diario de actividades con horario de 16:00 a 22:00 horas. Durante ese periodo, las instalaciones ofrecerán un ambiente festivo que incluirá atracciones, música, venta de alimentos y áreas recreativas que buscan consolidar este espacio como uno de los principales puntos de encuentro familiar en Ciudad Juárez durante las fiestas decembrinas.

En cuanto a los juegos mecánicos, se informó que tendrán un costo accesible para las familias: 70 pesos para la rueda de la fortuna y el juego “Ranger”, mientras que otras atracciones como los carros chocones, el barco, las tazas locas, el gusanito y las motos infantiles tendrán un precio de 40 pesos por turno. Las autoridades estatales hicieron un llamado a la comunidad para asistir y participar activamente en esta celebración que marca el inicio de una temporada esperada por miles de juarenses.

