Invita Gobierno del Estado a aprovechar último día del programa “Borrón y Cuenta Nueva”

Publicidad - LB2 -

Este sábado concluyen los descuentos de hasta 95% en pagos estatales, trámites y regularización vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, hizo un llamado a las y los juarenses para aprovechar el último día del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, que concluye este sábado 29 de noviembre con descuentos de hasta el 95 por ciento en diversos pagos y trámites estatales. Para facilitar el acceso, los siete módulos de Recaudación de Rentas de la ciudad permanecerán abiertos de 9:00 a 15:00 horas.

La subrecaudadora de Rentas en Ciudad Juárez, Mariana Valles, explicó que este programa ofrece la posibilidad de regularizar pagos de derechos vehiculares, licencias de tránsito, impuestos estatales, trámites relacionados con transporte y gobernación, así como la expedición de constancias de no inconveniente emitidas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

- Publicidad - HP1

Los módulos disponibles para atención presencial son los ubicados en la Unidad Administrativa de Gobierno (Pueblito Mexicano), Juan Gabriel, El Mezquital, El Paseo, Galerías Tec, Sendero y Mitla. Valles reiteró que el objetivo de esta jornada especial es brindar a la ciudadanía una oportunidad adicional para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales antes de que finalice el programa.

Además de la atención presencial, continúan disponibles los medios digitales y remotos para realizar pagos o consultar adeudos. Entre ellos, se encuentra la plataforma electrónica ipagos.chihuahua.gob.mx, donde también puede descargarse la referencia bancaria para hacer el pago en tiendas de autoservicio o instituciones bancarias. También están habilitados los kioscos digitales en distintos puntos de la ciudad.

Para quienes requieran orientación adicional, la Secretaría de Hacienda ofrece atención a través de su página oficial en Facebook (facebook.com/SHGobChih) y mediante mensajes de WhatsApp al número 614 372-17-00, donde se puede recibir información sobre requisitos y montos a pagar.

El programa “Borrón y Cuenta Nueva” ha sido impulsado en diferentes momentos del año como una estrategia para apoyar la economía de las familias chihuahuenses, facilitando la regularización sin sanciones excesivas ni recargos. Su última jornada de este 2025 representa una oportunidad clave para quienes aún no se han puesto al corriente en sus contribuciones estatales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.