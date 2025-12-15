Invita Gobierno del Estado a adquirir frijol chihuahuense de reciente cosecha en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

El producto corresponde a la cosecha 2025 y se ofrece a precios accesibles del 15 al 17 de diciembre

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y en coordinación con el Parque Central, invitó a la comunidad juarense a adquirir frijol chihuahuense de reciente cosecha, disponible en un punto de venta instalado dentro de este recinto recreativo.

El titular de la Residencia Norte de la SDR, Miguel Núñez Nava, informó que el frijol que se comercializa corresponde a la cosecha 2025, la cual mostró una recuperación favorable luego de tres años consecutivos de intensa sequía que afectaron al sector agrícola de la entidad.

La iniciativa tiene como objetivo acercar productos frescos y de alta calidad directamente del campo chihuahuense, mediante un esquema de comercialización que favorece tanto a las y los productores como a las familias consumidoras, al reducir intermediarios.

De acuerdo con la información proporcionada, el frijol se ofrece a un precio de 25 pesos por kilogramo, además de la opción de adquirir un costal de 45 kilogramos por mil pesos, como parte de una estrategia para apoyar la economía familiar.

El punto de venta en el Parque Central estará disponible del 15 al 17 de diciembre, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, para que la ciudadanía pueda realizar sus compras de manera directa.

Adicionalmente, se habilitaron otros puntos de venta en el exterior de diversas escuelas de educación básica en Ciudad Juárez, con horario de 7:30 a 14:00 horas, así como en la explanada externa de la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano”, con el fin de ampliar el acceso al producto en distintos sectores de la ciudad.

