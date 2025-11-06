Invita Ecología a participar en la Cruzada por el Reciclaje este 14 y 15 de noviembre en el Parque Palmillo

Publicidad - LB2 -

La jornada recibirá residuos electrónicos, tóxicos y reciclables domésticos; habrá unidad móvil de verificación vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio convocó a la ciudadanía a participar en la Cruzada por el Reciclaje, una jornada ambiental que se realizará los próximos viernes 14 y sábado 15 de noviembre en el Parque Palmillo, con el objetivo de fomentar el reciclaje responsable y una adecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados en los hogares juarenses.

Valentina García, en representación del titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó en rueda de prensa que la actividad arrancará el viernes a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 5:00 de la tarde, mientras que el sábado el horario será de 9:00 a 17:00 horas. El punto de acopio estará ubicado en la calle Palmillo número 4714, donde también se instalará una unidad móvil para la verificación vehicular y expedición del engomado ecológico.

Durante la cruzada, las personas podrán llevar residuos como pilas alcalinas, baterías eléctricas, electrónicos en desuso, papel, cartón, plástico, aluminio y vidrio. Además, se recibirán materiales de manejo especial como aceite de motor y cocina, solventes, pintura, medicamentos caducos, llantas, focos fluorescentes y cartuchos de tóner.

La funcionaria enfatizó que los residuos deben ser de origen doméstico, estar debidamente contenidos en envases o empaques seguros y que no se aceptarán residuos provenientes de negocios, ni aquellos considerados como radioactivos, explosivos o basura común. La intención, explicó, es facilitar a la comunidad un espacio seguro para el desecho de materiales contaminantes que no deben ir al bote de basura tradicional.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Dirección de Ecología para reforzar la cultura del reciclaje en la ciudad y prevenir daños al medio ambiente derivados del mal manejo de desechos peligrosos. La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a participar de forma activa en la jornada y a aprovechar los servicios complementarios que estarán disponibles durante el evento.

La Cruzada por el Reciclaje busca también crear conciencia sobre la importancia de reducir el impacto ambiental desde el hogar y brindar opciones reales para un manejo responsable de los residuos. Las autoridades reiteraron que actividades como esta fortalecen la participación social y consolidan una ciudad más limpia, segura y sustentable.

