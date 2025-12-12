Movil - LB1A -
    diciembre 12, 2025
    Invita Dirección de Limpia a continuar participando en “El Cochino de la Semana”

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Autoridades piden apoyo ciudadano para identificar a quienes tiran basura en la vía pública.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio de Juárez hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para participar activamente en el programa “El Cochino de la Semana”, iniciativa que busca visibilizar y sancionar a personas que arrojan basura o escombro en la vía pública, afectando el entorno urbano y la salud de las colonias.

    Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, explicó que durante la última semana se detectaron dos casos de manejo inadecuado de residuos, uno de los cuales fue identificado gracias a que la unidad implicada contaba con placas visibles. La Dirección ya trabaja en la localización del propietario para aplicar las sanciones correspondientes.

    En el segundo caso, vecinos de otro sector de la ciudad reportaron, a través de una página comunitaria, una camioneta que transportaba grandes cantidades de tiliches. Aunque esta unidad no portaba placas, llamó la atención por el volumen de objetos que acarreaba, lo que sugiere que se podría tratar de personas que ofrecen servicios informales de recolección, pero que desechan los residuos a unas cuadras del lugar donde los recogen.

    Los reportes fueron realizados en las colonias El Mezquital y San Antonio, particularmente en el cruce con la calle Segovia. En ambos casos, la Dirección de Limpia intervino en coordinación con los vecinos, a fin de documentar la situación y reforzar las acciones de vigilancia.

    Solís Kanahan reiteró que la colaboración ciudadana ha sido clave para atender y sancionar este tipo de prácticas que generan puntos negros y afectan la imagen urbana. Agradeció a quienes han enviado imágenes y reportes, y destacó que cada denuncia ayuda a construir una ciudad más limpia y ordenada.

    El director también recordó a la población que pueden consultar, cada viernes, las redes oficiales del Municipio de Juárez y de la Dirección de Limpia, donde se publica la ubicación de cuatro puntos limpios itinerantes, además de los puntos fijos disponibles para la disposición adecuada de basura, tiliches y escombro.

    Finalmente, invitó a seguir reportando conductas que atenten contra el buen manejo de residuos, y reiteró que la dependencia continuará con su labor de limpieza, educación ambiental y sanción, en cumplimiento de la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar de mantener una ciudad más habitable para todas y todos.

