Invita DIF Municipal al Tercer Bazar Navideño este miércoles en el salón Milán

Publicidad - LB2 -

El evento busca impulsar el autoempleo y la economía familiar con actividades culturales y venta de temporada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de fomentar la economía familiar y apoyar el autoempleo local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF) realizará este miércoles 10 de diciembre su tercer Bazar Navideño, el cual se llevará a cabo en el salón Milán en un horario de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche. La entrada será libre y se espera la participación de decenas de expositores y familias juarenses.

Nidia Quezada, coordinadora de organizaciones de la sociedad civil en el DIF, informó que el bazar está abierto a todas aquellas personas que deseen ofrecer productos alusivos a la temporada, generando así un espacio propicio para promover el consumo local y brindar una plataforma a quienes buscan ingresos mediante el autoempleo.

- Publicidad - HP1

Como parte del programa cultural y recreativo, se contará con la presentación del ballet El Cascanueces, bajo la dirección de la maestra Maru Becerra, así como una muestra de danza folclórica a cargo de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 80. Además, participará la rondalla Voces del Desierto, integrada por miembros de los Centros Comunitarios, y se presentará una pasarela de moda con diseño local.

Entre las atracciones principales, habrá venta de antojitos, módulos con productos navideños, adornos, ropa, bisutería, artículos de regalo, y la ya tradicional foto con Santa Claus, lo que convierte al bazar en una opción para convivir en familia y adelantar las compras decembrinas en un entorno seguro y festivo.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que este evento representa un beneficio tanto para el DIF como para las y los ciudadanos que participan como expositores. “Este bazar es en beneficio del DIF, pero también de las personas que acuden a vender sus productos. Invitamos a todos los juarenses a que asistan este miércoles a partir de las 3:00 de la tarde”, expresó el alcalde.

El Tercer Bazar Navideño se suma a las diversas actividades impulsadas por el DIF Municipal durante la temporada decembrina, con un enfoque comunitario y de apoyo directo a las familias. El evento también refuerza los esfuerzos institucionales por fortalecer los vínculos con organizaciones de la sociedad civil y brindar alternativas de ingreso y esparcimiento en espacios accesibles para todos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.