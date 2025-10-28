Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 13:03
    Invita Coordinación de Resiliencia a presentación de libro

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    En el marco del Día Mundial de las Ciudades, que se celebra el 31 de octubre, la Oficina de Resiliencia de Ciudad Juárez invita a la población a la presentación del libro “Ciudad Juárez entre el desafío y la esperanza: Derecho a la Ciudad y Frontera”.

    Ciudad Juárez, Chih .- Yesenia Hidalgo, titular de la dependencia, mencionó que el texto aborda los retos y las posibilidades para hacer efectivo el Derecho a la Ciudad en Juárez desde una perspectiva crítica y humana.

    La presentación del libro se realiza en coordinación con el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y forma parte de la agenda “Octubre Urbano” de la dependencia municipal.

    La presentación se realizará el 31 de octubre a las 6:00 de la tarde en el Centro Cultural de las Fronteras, sala Plata, edificio ubicado en el anillo envolvente José Reyes Estrada 445 de la zona Pronaf.

    La coordinación estará a cargo de Xóchitl Cruz Guzmán y Alejandro González Milea; los comentaristas participantes son Estefani Beltrán Del Río, Ilse Silva y la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo.

