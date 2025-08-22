Movil - LB1 -
    agosto 22, 2025
    Invita Centros Comunitarios a los expo talleres

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Centros Comunitarios invita este viernes 22 de agosto al evento de expo talleres, así como a la inauguración de un mural, con la participación del colectivo Semilleros de la paz.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, dio a conocer que la exposición es de alumnos del taller Semilleros de la paz, del programa federal qué se imparte en el Centro Comunitario Azteca y el mural fue creado por ellos.

    Añadió que el objetivo de este encuentro es mostrar a la comunidad los resultados de los talleres que se imparten en el centro, además de fortalecer la integración social a través de la expresión artística.

    “Extiendo la invitación a vecinos y vecinas del sector, así como al público en general a sumarse a esta jornada cultural y comunitaria”, expresó el funcionario.

    La actividad dará inicio hoy a las 5:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en Acolhuas #2412, en la colonia Azteca.

