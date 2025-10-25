Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 18:56
    Juárez / El Paso

    Invita alcalde al evento “Hamburguesada” con causa

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Esta tarde el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió para acompañar y solidarizarse en el evento con causa Hamburguesada Silviatón, que busca recaudar fondos para la cirugía de seno de la señora Silvia López.

    Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde invitó a las y los juarenses para que acudan en familia, disfruten de una deliciosa hamburguesa y, en consecuencia, apoyen esta noble labor con la que se busca avanzar en la recuperación de la señora Silvia.

    Diana Vázquez, encargada del evento, dijo que, además de la comida, también se está vendiendo ropa y libros, pues se trata de reunir la mayor cantidad posible, debido a que la cirugía tiene un costo de casi $100 mil pesos.

    Para quienes deseen apoyar, la actividad se está llevando a cabo en la calle Sierra Grande número 5681 de la colonia La Cuesta.

