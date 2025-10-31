Movil - LB1A -
octubre 31, 2025
    octubre 31, 2025 | 16:00
    Invita alcalde a ponerse al corriente con el predial durante noviembre

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Aprovecha el 100% de descuento en recargos en adeudos del predial desde el 1 de noviembre y hasta el cierre del año.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – A partir de este 1 de noviembre y hasta el último día del año, el gobierno municipal de Ciudad Juárez lanzó un llamado a los contribuyentes con adeudos del impuesto predial a regularizar su situación, beneficiándose con un 100% de descuento en recargos acumulados. La medida fue anunciada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien utilizó sus redes sociales para invitar a la ciudadanía a aprovechar este incentivo fiscal.

    El alcalde hizo el exhorto a través de una publicación en su cuenta de Facebook, donde escribió: “Dicen que los sustos siguen en noviembre… Pero este sí da gusto. ¡A partir de mañana aprovecha y ponte al corriente! 100% de descuento en recargos del predial”, haciendo alusión al reciente cierre de octubre y la temporada de festividades. El mensaje busca apelar tanto al sentido de responsabilidad fiscal como al contexto económico que permite a muchas familias contar con recursos extraordinarios en este mes.

    De acuerdo con información proporcionada por la directora de Ingresos del municipio, Blanca Romero, esta condonación de recargos aplica para todas las cuentas que presenten adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y años anteriores, siempre que no estén amparadas legalmente o en proceso de ejecución. La funcionaria precisó que el beneficio se aplica de manera automática al momento de realizar el pago.

    Los contribuyentes pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal, así como a otras dependencias autorizadas, para efectuar su pago. Las autoridades han subrayado que el procedimiento es sencillo y no requiere realizar ningún trámite adicional para acceder al descuento, lo que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.

    Este tipo de campañas se ha vuelto recurrente en las administraciones municipales como una estrategia para mejorar la recaudación antes del cierre del ejercicio fiscal. En el caso de noviembre, coincide además con el depósito del fondo de ahorro en el sector maquilador y con el adelanto del aguinaldo en algunas instituciones, lo que representa una oportunidad para muchos ciudadanos de ponerse al día con sus contribuciones.

    El impuesto predial representa una de las fuentes de ingresos propios más importantes para el gobierno municipal, destinado a financiar servicios públicos como alumbrado, pavimentación, mantenimiento urbano y seguridad. Las autoridades locales han insistido en que una mayor recaudación permite mejorar las condiciones de la ciudad y ampliar los programas sociales y de infraestructura.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

