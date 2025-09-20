Invierte municipio 32 mdp en calle Refugio de la Liberta

Publicidad - LB2 -

Esta mañana el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega de la calle Refugio de la Libertad a vecinos de la colonia María Martínez, dicha vialidad fue utilizada como vía alterna durante el periodo de construcción del nuevo Distribuidor Vial Talamás Camandari.

Ciudad Juárez, Chih .- “Esta calle es la más importante, se utilizó mucho cuando estuvimos haciendo el distribuidor vial Talamás Camandari, los vecinos se quejaban de que tenían que transitar por aquí y por las condiciones estaban muy mal, ya que terminamos el distribuidor nos pasamos para acá y la verdad es que quedó muy bien y es de mucha utilidad”, mencionó el alcalde.

Daniel González García, director general de Obras Públicas, informó que la obra consta de la construcción de la vialidad con concreto hidráulico, en una superficie de 16,189 metros cuadrados de superficie, obra que incluye introducción de agua potable, guarniciones, banquetas, alumbrado público, alcantarillado y pintura, con una inversión de 32 millones 850,872 pesos.

A esta obra se le hicieron trabajos complementarios por parte de la Dirección General de Servicios Públicos, la cual dio mantenimiento a las luminarias, y se retiró 9 toneladas de tierra de arrastre, tiliches y escombro, además de la intervención de la Coordinación General Seguridad Vial, la cual realizó la pintura de carriles, banquetas, líneas de frenado y pasos peatonales.

En esta colonia fueron entregadas cuatro calles: Refugio de la Libertad, Concepción Álvarez, Josefa Natividad y María Boetigger, pavimentaciones que se efectuaron con una inversión total superior a los 42 millones de pesos.

