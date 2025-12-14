Invierte Estado 23 millones de pesos en la Secundaria Estatal No. 3061 de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra incluye nuevas aulas, equipamiento y remodelación para beneficiar a casi 700 estudiantes

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua destinó una inversión de 23 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la Secundaria Estatal No. 3061, ubicada en el Parque Industrial Fernández, en Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas del plantel.

Los trabajos fueron ejecutados a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), mediante el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), e incluyeron pintura general de aulas y oficinas administrativas, así como la renovación del cableado eléctrico de la escuela.

Como parte de la intervención, también se equipó el laboratorio de computación y se entregó mobiliario escolar, entre ellos escritorios, mesabancos, pizarrones y accesorios didácticos, con el propósito de fortalecer el entorno de aprendizaje para la comunidad estudiantil.

El director general del ICHIFE, Luis Iván Ortega Ornelas, explicó que estas acciones forman parte del programa “Juntos Construimos”, impulsado por la gobernadora Maru Campos Galván, enfocado en ampliar y dignificar la infraestructura educativa en la entidad.

Dentro del mismo plantel, el ICHIFE mantiene en proceso la construcción de aulas para el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato 9/3, obra que presenta un avance del 55 por ciento y que, de acuerdo con las autoridades, concluirá a finales de febrero del próximo año.

Durante la entrega de equipamiento, la secundaria recibió 13 pizarrones, 13 mesas para maestro, 30 mesas para computadora, 515 sillas tipo paleta y 30 computadoras, recursos que beneficiarán de manera directa a 699 estudiantes del turno escolar.

“Reiteramos nuestro compromiso de trabajar juntos, porque juntos construimos mayores oportunidades educativas; cuentan con todo nuestro apoyo y con el de nuestra gobernadora Maru Campos”.

La inversión busca responder a la demanda educativa en una zona de crecimiento industrial, fortaleciendo la infraestructura escolar y ampliando las opciones de continuidad académica para jóvenes de Ciudad Juárez.

