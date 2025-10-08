Investigan autoridades federales a administrador de la Aduana

Publicidad - LB2 -

En las recientes investigaciones han establecido que René Díaz, y Octavio Othón López Pérez, mantienen el control de las aduanas de Ciudad Juárez y de Palomas.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El titular de la aduana de Ciudad Juárez, coronel retirado Octavio Othón López Pérez, es investigado por las autoridades federales por estar presuntamente vinculado al Huachicol Fiscal y al tráfico de armas, en complicidad con un sujeto identificada como René Díaz, alias “La Rana”.

De acuerdo a la investigación, esto se desprende del aseguramiento de un tráiler cargado de fayuca ocurrido este martes en Puerto Palomas.

Fue el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, los que detuvieron al conductor de un tráiler que llevaba mercancía no declarada en la aduana.

El titular de la aduana, quien, el pasado 5 de julio llegó a la Aduana de Ciudad Juárez con la instrucción de combatir la corrupción, sin embargo, no ha logrado cumplir con la encomienda de la Presidenta Sheinbaum, y por el contrario, se ha dedicado a satisfacer sus propios intereses.

Las investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Operación Juárez”, hace días colocó personal militar en diferentes puentes fronterizos a realizar una doble revisión a paisanos que ingresan a nuestro país para detectar irregularidades, sobre todo en busca de Huachicol Fiscal y Tráfico de Armas.

