Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 2, 2025 | 15:42
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Invadió Municipio espacios que no le correspondían: Carlos Ortiz

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Representante de la gobernadora explica que la publicidad del municipio fue retirada del Estadio “Juárez” porque invadía espacios destinados a la identidad del Gobierno del Estado.

     

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Carlos Ortiz, representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez, explicó que la publicidad del municipio fue retirada de algunos espacios del Estadio de Béisbol Juárez, porque se encontraba en espacios que no le correspondían.

    - Publicidad - HP1

    El pasado jueves 28, previo al juego de beisbol entre Indios y Dorados en la Final de la Liga Estatal, anuncios del Municipio fueron retirados del inmueble, y en su lugar fueron colocados mantas alusivas al trabajo de Gobierno del Estado, lo que generó cierta polémica, ya que no hubo explicación de por medio.

    De acuerdo con Ortiz Villegas, el Gobierno Municipal colocó publicidades en lugares inapropiados, lo que motivó la retirada de dichos anuncios.

    La situación ha generado controversia en torno a si se interrumpió la publicidad del municipio.

    “Se actuó para proteger los espacios destinados a la identidad gubernamental estatal, mientras se respetaban los lugares asignados a los patrocinadores y al Gobierno Municipal”, indicó.

    Esta situación llevó al despido de Jesús Pacheco Ramírez, quien, en su calidad de delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte, era el administrador del inmueble, e incluso las oficinas de la dependencia ahí se encuentran.

    De momento no se ha dicho quién va a ocupar el lugar de Pacheco Ramírez, sin embargo, hay antecedentes de una plática que Carlos Ortiz y Enrique “Palmita” González sostuvieron, por lo que no se descarta que este sea quien ocupe la delegación del ICHDJ.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Deja Jesús Pacheco ICHD tras polémica por publicidad en el Estadio Juárez

    De momento Gobierno del Estado no ha emitido comentario al respecto, y fue el...
    Juárez / El Paso

    Diseñan un torneo de basquetbol para pueblos originarios

    Regidores de la Comisión Edilicia para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas se...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.