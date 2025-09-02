Invadió Municipio espacios que no le correspondían: Carlos Ortiz

Publicidad - LB2 -

Representante de la gobernadora explica que la publicidad del municipio fue retirada del Estadio “Juárez” porque invadía espacios destinados a la identidad del Gobierno del Estado.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Carlos Ortiz, representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez, explicó que la publicidad del municipio fue retirada de algunos espacios del Estadio de Béisbol Juárez, porque se encontraba en espacios que no le correspondían.

El pasado jueves 28, previo al juego de beisbol entre Indios y Dorados en la Final de la Liga Estatal, anuncios del Municipio fueron retirados del inmueble, y en su lugar fueron colocados mantas alusivas al trabajo de Gobierno del Estado, lo que generó cierta polémica, ya que no hubo explicación de por medio.

De acuerdo con Ortiz Villegas, el Gobierno Municipal colocó publicidades en lugares inapropiados, lo que motivó la retirada de dichos anuncios.

La situación ha generado controversia en torno a si se interrumpió la publicidad del municipio.

“Se actuó para proteger los espacios destinados a la identidad gubernamental estatal, mientras se respetaban los lugares asignados a los patrocinadores y al Gobierno Municipal”, indicó.

Esta situación llevó al despido de Jesús Pacheco Ramírez, quien, en su calidad de delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte, era el administrador del inmueble, e incluso las oficinas de la dependencia ahí se encuentran.

De momento no se ha dicho quién va a ocupar el lugar de Pacheco Ramírez, sin embargo, hay antecedentes de una plática que Carlos Ortiz y Enrique “Palmita” González sostuvieron, por lo que no se descarta que este sea quien ocupe la delegación del ICHDJ.

