Instalarán Punto Limpio este fin de semana en Tres Cantos, Gladiolas y Fraccionamiento Versalles

Desde este viernes 25 al lunes 27 de octubre, el programa “Punto Limpio a tu Colonia” estará disponible en tres ubicaciones de la ciudad para que los juarenses puedan disponer de manera responsable de residuos voluminosos.

Ciudad Juárez, Chih .- Los contenedores estarán instalados en el Parque Tres Cantos, sobre la calle Valle del Sol, en la lateral del parque; Parque Gladiolas, en calle Michoacán y Violetas, colonia Salvarcar; en el fraccionamiento Nuevo Hipódromo, sobre la calle Aldama y en el fraccionamiento Versalles Privada Burdeos, calle Durango, frente a la entrada del fraccionamiento.

El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, destacó la importancia de este programa móvil que busca acercar a los ciudadanos una opción práctica y gratuita para deshacerse de muebles, colchones, llantas y otros artículos grandes que no son recogidos por los camiones recolectores habituales.

“Con Punto Limpio facilitamos a las familias juarenses la correcta disposición de residuos voluminosos, evitando que terminen en calles, parques o arroyos. Queremos fomentar una cultura de limpieza y responsabilidad compartida con la comunidad”, señaló Solís Kanahan.

El funcionario comentó que los puntos limpios se instalan cada fin de semana en distintos sectores de la ciudad y los lugares se anuncian semanalmente a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Limpia y del Gobierno Municipal de Juárez.

Con estas acciones, la dependencia busca mantener una ciudad más ordenada y libre de desechos, además de promover la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

