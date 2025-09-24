Instalarán en Juárez uno de los cinco laboratorios de semi conductores del país

Publicidad - LB2 -

El laboratorio incluirá líneas completas de ensamblaje, prueba y empaque (ATP), además de aulas, plataformas digitales y programas de capacitación para docentes y personal operativo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Gobierno del Estado anunció la llegada a Ciudad Juárez de un laboratorio de semiconductores de alta tecnología con líneas completas del ansiado proceso ATP.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), informó que, en coordinación con Gobierno Federal, la Iberoamerican Technology Foundation (ITF) y Santander Universidades, instalarán este laboratorio de alta tecnología en esta frontera con una inversion de 1.2 millones de dólares, donados por Infineon Technologies.

Informó la SIDE que este será uno de cinco laboratorios que se instalaran a nivel nacional y consolidará a Ciudad Juárez como un centro clave de formación de talento especializado.

ATP, la ansiada tecnología para Juárez.

El proceso de ATP es uno de los procesos más importantes que está buscando la SIDE instalar, pues permitirá que Juárez sea visto a nivel nacional e internacional como un importante centro para ya no solo hacer ciertos semiconductores, sino hacer desde ahí el ensamblaje y empaque.

Ruta de los Semiconductores.

Este esfuerzo tiene como objetivo integrar cada vez más el estado de Chihuahua a la Ruta de Semiconductores, especialmente en Juárez, de acuerdo con la estrategia de la gobernadora Maru Campos, recordó la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

La Ruta de los Semiconductores consta de aprovechar la ubicación fronteriza y fortalecer la cadena de suministro con Phoenix (Arizona) y Austin (Texas), dos de las ciudades más importantes de Estados Unidos en fabricación de chips, tanto avanzados como de uso masivo.

La SIDE agregó también impulsa la capacitación internacional de docentes y estudiantes en áreas como electromovilidad y automatización, con programas en Texas y Taiwán.

En Juárez, el clúster taiwanés integrado por Pegatron, Wistron, Wywynn, Foxconn e Inventec participa en la producción de servidores de última generación para inteligencia artificial, entre ellos la mitad de los utilizados por empresas globales como Amazon, Meta, Microsoft y Google.

Prevén que esta donación beneficie a más de 7 mil estudiantes de carreras STEM, fortaleciendo las capacidades actuales de la región y fomentando la formación de talento especializado.

