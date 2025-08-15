Instalan Puntos Limpios para disposición de residuos voluminosos

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta disposición de residuos voluminosos o de difícil manejo, el Gobierno Municipal, a través del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, instaló contenedores en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- Gibrán Solís Kanahan, titular de la Dirección de Limpia, destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Este esquema permite que los vecinos depositen de forma segura artículos como muebles, colchones, ramas y llantas, evitando que terminen en la vía pública o en lotes baldíos. La estrategia se desarrolla en coordinación de la Dirección de Limpia y los propios habitantes de cada colonia, quienes colaboran en el cuidado y mantenimiento del espacio destinado para la recolección”, mencionó.

El director de Limpia destacó que este esquema fomenta la participación ciudadana para mantener las colonias limpias y ordenadas; anunció que este fin de semana se colocan Puntos Limpios en el Parque de la Familia, durante el evento “Plantatón: Una forma de reforestar Juárez”. Este será mañana de 3:00 de la tarde a las 10:00 de la noche.

También se colocan contenedores en Praderas de Henequén, en la calle Praderas de la Laguna y Francisco González Bocanegra; en la colonia Castillo Peraza, sobre la calle Fernando Villalobos S. y bulevar Manuel Talamás Camandarí y en la colonia Granjas de Chapultepec, en las calles Cisne y Noven.

“Con Punto Limpio a tu Colonia buscamos que la gente tenga un lugar cercano y seguro para depositar estos materiales, evitando focos de infección y mejorando la imagen urbana. Este es un trabajo en equipo entre Gobierno y vecinos para mantener nuestras colonias limpias y ordenadas”, expresó.

El programa continuará recorriendo diversos puntos de la ciudad, con el compromiso de atender más colonias y reforzar la cultura de la limpieza y el cuidado del entorno, dijo Solís.

