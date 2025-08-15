Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 17:04
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Instalan Puntos Limpios para disposición de residuos voluminosos

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta disposición de residuos voluminosos o de difícil manejo, el Gobierno Municipal, a través del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, instaló contenedores en distintos sectores de la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Gibrán Solís Kanahan, titular de la Dirección de Limpia, destacó la importancia de la participación ciudadana.

    “Este esquema permite que los vecinos depositen de forma segura artículos como muebles, colchones, ramas y llantas, evitando que terminen en la vía pública o en lotes baldíos. La estrategia se desarrolla en coordinación de la Dirección de Limpia y los propios habitantes de cada colonia, quienes colaboran en el cuidado y mantenimiento del espacio destinado para la recolección”, mencionó.

    - Publicidad - HP1

    El director de Limpia destacó que este esquema fomenta la participación ciudadana para mantener las colonias limpias y ordenadas; anunció que este fin de semana se colocan Puntos Limpios en el Parque de la Familia, durante el evento “Plantatón: Una forma de reforestar Juárez”. Este será mañana de 3:00 de la tarde a las 10:00 de la noche.

    También se colocan contenedores en Praderas de Henequén, en la calle Praderas de la Laguna y Francisco González Bocanegra; en la colonia Castillo Peraza, sobre la calle Fernando Villalobos S. y bulevar Manuel Talamás Camandarí y en la colonia Granjas de Chapultepec, en las calles Cisne y Noven.

    “Con Punto Limpio a tu Colonia buscamos que la gente tenga un lugar cercano y seguro para depositar estos materiales, evitando focos de infección y mejorando la imagen urbana. Este es un trabajo en equipo entre Gobierno y vecinos para mantener nuestras colonias limpias y ordenadas”, expresó.

    El programa continuará recorriendo diversos puntos de la ciudad, con el compromiso de atender más colonias y reforzar la cultura de la limpieza y el cuidado del entorno, dijo Solís.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Continúa forestación en la Av. Ejército Nacional

    Este día, personal de la Dirección de Parques y Jardines continúo con la forestación...
    Juárez / El Paso

    Participó Alcalde Pérez Cuéllar en diálogo con jóvenes en la Cámara de Diputados

    El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.