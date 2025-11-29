Instalan Puntos Limpios en colonias de Juárez para facilitar recolección de residuos

Publicidad - LB2 -

Los contenedores estarán disponibles hasta el lunes en sectores con alta demanda de limpieza, informó la Dirección de Limpia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones municipales para mejorar el manejo de residuos y acercar los servicios públicos a las colonias, la Dirección de Limpia colocó desde este viernes varios Puntos Limpios en diferentes sectores de Ciudad Juárez. Esta medida busca ofrecer a los ciudadanos espacios seguros y adecuados para la disposición temporal de basura doméstica, especialmente en zonas donde se ha detectado alta demanda.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que estos contenedores tienen como objetivo brindar alternativas inmediatas para el desecho de residuos, al tiempo que fomentan una cultura de limpieza y corresponsabilidad entre los habitantes. “Se trata de atender directamente las necesidades de limpieza en zonas específicas, permitiendo a los vecinos contar con opciones seguras y accesibles para depositar su basura”, señaló.

Los nuevos Puntos Limpios están localizados en la calle Rivera del Paraje, entre Rivera de la Paloma y Rivera del Palomo, en la etapa II del fraccionamiento Riberas del Bravo; en las calles Puerto Tarento y Puerto Dunquerque, en la colonia Carlos Chavira; en el parque Palmillo, ubicado entre las calles Palmillo y Mezquite Azul, de la colonia El Mezquital; y en la intersección de las calles Pedro Baranda y Antonio Lemus, en la colonia Constitución.

Los contenedores estarán disponibles hasta el próximo lunes, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer uso adecuado de estos espacios, depositando únicamente basura doméstica. Está estrictamente prohibido arrojar escombro, tierra o residuos peligrosos. Además, los contenedores permanecerán cerrados durante las noches para evitar el mal uso.

Solís Kanahan agregó que también se permite el depósito de tiliches, muebles en mal estado, llantas y objetos en desuso, siempre que provengan de los vecinos del sector. Sin embargo, se restringe su uso a las desponchadoras y negocios similares, a fin de evitar que estos puntos sean utilizados con fines comerciales o de disposición industrial.

La estrategia forma parte de un programa más amplio impulsado por el Municipio para mejorar la limpieza urbana, reducir los tiraderos clandestinos y elevar la calidad de vida en los entornos habitacionales.

La Dirección de Limpia continuará con la rotación de estos Puntos Limpios en otras colonias en próximas semanas, con base en reportes ciudadanos y diagnósticos territoriales.

