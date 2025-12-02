Instalan productores agrícolas campamentos en puentes internacionales de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La protesta es pacífica y no interfiere con el paso comercial en Zaragoza, Libre y Jerónimo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Agricultores provenientes del noroeste de Chihuahua instalaron este lunes campamentos en los principales cruces internacionales de Ciudad Juárez para expresar su rechazo a aspectos de la propuesta de Ley de Aguas, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión. La movilización se mantiene en tono pacífico y, hasta el momento, no ha afectado los carriles de tráfico comercial en los puentes Zaragoza, Santa Teresa y Libre.

La manifestación fue organizada en solidaridad con los representantes del movimiento agrícola que permanecen en la Ciudad de México participando en mesas de trabajo con funcionarios federales. Los temas centrales son la nueva Ley de Aguas y los precios de garantía del maíz, dos asuntos que han generado inconformidad entre el sector productivo del campo en Chihuahua.

Alexa Manríquez, productora de Nuevo Casas Grandes, señaló que la protesta no se opone al cambio, sino a la forma en la que se está intentando imponer la nueva normativa sin tomar en cuenta a las comunidades agrícolas. “La defensa del campo es una cuestión de honor, porque es ahí donde se producen los alimentos que se llevan a la mesa de los mexicanos”, expresó.

Por su parte, Artemio Arreola, presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Galeana, explicó que los manifestantes provienen de municipios como Galeana, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión, Janos y del Ejido Benito Juárez. “Con nuestra presencia en los cruces internacionales queremos hacerle ver a las autoridades federales la importancia que reviste para nosotros la Ley del Agua”, indicó.

El dirigente agregó que el tiempo de permanencia en los puntos fronterizos dependerá del avance en las negociaciones que se realizan con legisladores en la capital del país. Por ello, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que reflexione antes de someter a votación la iniciativa este miércoles 3 de diciembre.

A lo largo de los últimos años, las disputas por el uso del agua en Chihuahua han sido motivo de tensiones recurrentes entre agricultores y autoridades federales. Los productores han denunciado que las decisiones se toman desde el centro del país sin considerar las condiciones regionales del norte, donde la disponibilidad hídrica es cada vez más limitada debido a la sequía y la sobreexplotación de mantos acuíferos.

