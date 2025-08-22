Instalan nuevos Puntos Limpios en distintos sectores de la ciudad

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de fortalecer las acciones para el cuidado del medio ambiente y ofrecer a la ciudadanía espacios adecuados para la disposición de residuos sólidos, la Dirección de Limpia de la Dirección General de Servicios Públicos, instaló cuatro nuevos Puntos Limpios en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- Los nuevos espacios quedaron ubicados en Praderas de Henequén, entre las calles Praderas de la Laguna y Francisco González Bocanegra, a un lado del parque, así como en la colonia Castillo Peraza, en la calle Fernando Villalobos S. y bulevar Manuel Talamás Camandari.

También se colocó en el fraccionamiento Horizontes del Sur, en la calle Domingo García Ramos, entre Emilia Galindo Téllez y Arquitecto Adamo Boari, a un costado del parque Domingo García Ramos, además del Parque de la Familia, entre las calles Laguna de Tamiahua y Canal de la Mancha.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, destacó que con estas acciones se busca acercar más alternativas a los juarenses para el manejo responsable de la basura.

“La instalación de estos Puntos Limpios responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía lugares seguros y accesibles para depositar sus residuos. Con ello no solo contribuimos a mantener limpia la ciudad, sino que fomentamos la participación de todos en el cuidado del entorno”, señaló el funcionario.

El titular de la dependencia hizo un llamado a la comunidad para hacer uso correcto de los Puntos Limpios y evitar dejar desechos fuera de los contenedores, ya que estas acciones fortalecen el esfuerzo conjunto por una ciudad más ordenada y sustentable.

