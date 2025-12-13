Instalan nuevos puntos limpios en colonias de Juárez para facilitar disposición de tiliches

Publicidad - LB2 -

Los contenedores estarán disponibles hasta el lunes 15 de diciembre en cuatro ubicaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de apoyar a la ciudadanía en la correcta disposición de residuos voluminosos y objetos en desuso, la Dirección de Limpia del municipio instaló cuatro nuevos “Puntos Limpios a tu Colonia”, como parte del programa que busca combatir los tiraderos clandestinos y mejorar la limpieza urbana en zonas habitacionales.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los nuevos contenedores estarán operando de forma temporal desde este fin de semana y hasta el lunes 15 de diciembre. Las ubicaciones fueron seleccionadas por su alta demanda y el reporte frecuente de acumulación de desechos. Los vecinos podrán encontrar los contenedores en la calle Carolina, dentro del fraccionamiento La Parcela; en las calles Almeja y Vela, en Boca del Río; en las calles Obsidiana y Tepetate, junto al parque de la colonia Libertad; y en Senderos de Talamanca y Senderos de Quintanar, también a un lado del parque en la colonia Senderos de San Isidro.

- Publicidad - HP1

Estos espacios están diseñados para recibir residuos como muebles viejos, llantas, tiliches y diversos objetos que ya no tienen uso doméstico, sin embargo, la Dirección de Limpia aclaró que no está permitido su uso por parte de negocios como desponchadoras, y también está prohibido tirar escombro, tierra o residuos considerados peligrosos.

El director enfatizó que es fundamental que los residuos sean colocados dentro del contenedor y no a su alrededor, ya que esto obstaculiza el trabajo del personal de recolección y genera focos de contaminación. Por ello, pidió la colaboración de los ciudadanos para mantener el orden y seguir las indicaciones del personal en sitio.

El programa “Puntos Limpios a tu Colonia” ha sido implementado en diferentes sectores de Juárez como una estrategia para fomentar la participación ciudadana en el manejo responsable de los desechos. Además de ofrecer un servicio temporal, busca generar conciencia sobre la importancia de evitar tirar basura en la vía pública o terrenos baldíos.

La dependencia también recordó que, por motivos de seguridad, los contenedores permanecerán cerrados durante la noche, y reiteró el llamado a utilizar estos espacios exclusivamente durante el día y de manera responsable.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.