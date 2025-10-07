Movil - LB1 -
    octubre 7, 2025
    Instalan módulo de MediChihuahua en oficinas de la SDHyBC

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    Más de 30 personas se afiliaron durante la primera jornada de atención.

    Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con la Secretaría de Salud, instaló un módulo permanente de afiliación al programa MediChihuahua en sus oficinas del Parque Central Poniente en Ciudad Juárez.

    Durante la jornada inaugural, más de 30 personas se afiliaron a este programa que garantiza atención médica en la red de hospitales y clínicas del Gobierno del Estado. La estrategia busca facilitar el acceso a servicios de salud para quienes no cuentan con otra cobertura médica.

    Norma Uribe, encargada del módulo, destacó que esta coordinación permite atender de manera directa a las familias juarenses, fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones estatales.

    MediChihuahua ofrece consultas médicas, entrega de medicamentos y atención especializada a través de los Servicios de Salud del Estado y el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal).

    Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la salud y mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

