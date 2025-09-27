Movil - LB1 -
    septiembre 27, 2025 | 16:38
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Instalan el Consejo Comunitario “La Unión Hace la Fuerza” en colonia La Solidaridad

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), acompañó la instalación del Consejo Comunitario “La Unión Hace la Fuerza” en la colonia La Solidaridad.

    Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo es fortalecer la participación ciudadana y atender de manera conjunta las necesidades del sector.

    Las y los vecinos reafirmaron su disposición de integrarse al consejo y destacaron la importancia de la unidad vecinal, para consolidar proyectos que generen un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad.

    La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, destacó que la suma de esfuerzos entre dependencias estatales y ciudadanía permite avanzar en soluciones integrales y construir entornos más seguros y solidarios.

    Durante la reunión se contó con la presencia de Óscar Lozoya, delegado regional de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, quien presentó el programa “Acciones y Mejoramiento de Vivienda”, dirigido a brindar oportunidades para mejorar las condiciones de los hogares.

    Al finalizar la jornada, se realizó la entrega de apoyos y despensas a las familias presentes, como muestra del acompañamiento y respaldo que el Gobierno del Estado brinda a los sectores más vulnerables de Ciudad Juárez.

