Instalan el Consejo Comunitario “La Unión Hace la Fuerza” en colonia La Solidaridad

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), acompañó la instalación del Consejo Comunitario “La Unión Hace la Fuerza” en la colonia La Solidaridad.

Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo es fortalecer la participación ciudadana y atender de manera conjunta las necesidades del sector.

Las y los vecinos reafirmaron su disposición de integrarse al consejo y destacaron la importancia de la unidad vecinal, para consolidar proyectos que generen un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad.

- Publicidad - HP1

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, destacó que la suma de esfuerzos entre dependencias estatales y ciudadanía permite avanzar en soluciones integrales y construir entornos más seguros y solidarios.

Durante la reunión se contó con la presencia de Óscar Lozoya, delegado regional de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, quien presentó el programa “Acciones y Mejoramiento de Vivienda”, dirigido a brindar oportunidades para mejorar las condiciones de los hogares.

Al finalizar la jornada, se realizó la entrega de apoyos y despensas a las familias presentes, como muestra del acompañamiento y respaldo que el Gobierno del Estado brinda a los sectores más vulnerables de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.