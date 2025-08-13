Instalan cuatro altos en la colonia Oasis

Publicidad - LB2 -

Personal adscrito al área de Control de Tráfico de la Coordinación General de Seguridad Vial, llevó a cabo la instalación de un nuevo señalamiento de cuatro altos en el cruce de las calles Egipto y Granjero, en la colonia Oasis.

Ciudad Juárez, Chih .- Además, como parte de estas acciones que refuerzan la seguridad de todos, se pintaron los pasos peatonales, las líneas de frenado, los cordones de banqueta y los señalamientos escolares, con el fin de brindar mayor visibilidad al punto y prevenir incidentes viales.

Con estas mejoras, la dependencia municipal reitera su compromiso de mantener y optimizar la señalización en diversos sectores de la ciudad, buscando garantizar un tránsito seguro y ordenado para los juarenses.

Además de estas acciones, con la intención de resguardar la integridad física de todos, se sugiere:

– Mostrar respeto al conducir

– Permitir el paso de peatones

– Obedecer los señalamientos verticales y horizontales

– Hacer caso a las indicaciones de los policías viales

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

