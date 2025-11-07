Instalan contenedores del programa “Punto Limpio a tu Colonia” en distintos sectores de Juárez

Publicidad - LB2 -

El servicio itinerante estará disponible hasta el lunes 10 de noviembre en cuatro fraccionamientos del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio anunció la instalación de contenedores del programa “Punto Limpio a tu Colonia” en distintos sectores del suroriente de Ciudad Juárez, como parte de su estrategia para mejorar la gestión de residuos y fomentar entornos urbanos más limpios y ordenados. Este servicio itinerante estará operando desde este viernes 7 y hasta el lunes 10 de noviembre.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que este programa tiene carácter temporal y móvil, por lo que los contenedores no se instalan de forma permanente, sino que se colocan por lapsos breves en colonias previamente seleccionadas. El objetivo es facilitar a los habitantes la disposición adecuada de residuos domésticos no peligrosos, particularmente en zonas donde no se cuenta con infraestructura cercana para el manejo de desechos.

En esta ocasión, los Puntos Limpios estarán ubicados en Senderos de San Isidro, sobre la calle Sendero de Talamanca, junto al parque, entre Sendero de Obando y Sendero de Quintanar; en Riberas del Bravo Etapa 5, en la intersección de Rivera de Tuxpan y Rivera de Niágara; en Riberas del Bravo Etapa 7, en Rivera de Peñasco y Rivera de Altamira; y en Jardines del Aeropuerto, sobre la calle Aviación y Avioneta, también junto al parque del sector.

Solís Kanahan exhortó a las y los vecinos a hacer un uso correcto de los contenedores, depositando exclusivamente basura doméstica. Se recordó que está prohibido tirar escombro, residuos de construcción o materiales peligrosos, ya que estos afectan el servicio y pueden representar un riesgo para la salud pública y para el personal de recolección.

El programa ha sido bien recibido por la ciudadanía debido a su enfoque comunitario y su contribución a evitar la acumulación de basura en calles, lotes baldíos y espacios públicos. Según la Dirección de Limpia, este tipo de intervenciones permiten complementar los servicios regulares de recolección y son especialmente útiles en colonias que registran altos volúmenes de residuos o donde el acceso de camiones recolectores es más limitado.

Además del apoyo logístico, la dependencia también realiza recorridos de supervisión y labores informativas para orientar a los vecinos sobre el uso del Punto Limpio y reforzar la cultura de la limpieza. “Nuestra meta es facilitar herramientas que fortalezcan el sentido de corresponsabilidad ciudadana y promuevan una ciudad más ordenada”, señaló el director.

El programa continuará de forma itinerante durante las próximas semanas en otras colonias de la ciudad. Las ubicaciones se anunciarán con antelación a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal, con el fin de mantener informada a la población y promover la participación activa en el cuidado del entorno urbano.

