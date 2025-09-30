Movil - LB1 -
    septiembre 30, 2025 | 16:22
    Instalan Consejo Comunitario en la colonia México 68 en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), instaló el Consejo Comunitario “Las Hormiguitas” en la colonia México 68, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana organizada y atender de manera directa las necesidades más urgentes de la comunidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante la asamblea, la subsecretaria Austria Galindo destacó que, aunque la ciudadanía es la principal responsable de su colonia, es fundamental que el Gobierno se comprometa a acompañarla, de manera que la organización vecinal permita atender de forma efectiva los problemas que afectan a la comunidad.

    En su intervención, las y los vecinos señalaron como principales problemáticas la falta de limpieza por parte del municipio, casas abandonadas, alta población de perros callejeros y calles sin alumbrado, lo que genera riesgos de salud y seguridad.

    También mencionaron el deterioro de banquetas y esquinas, paredes rayadas y las vías del tren colindantes, utilizadas como tiraderos de animales.

    Ante esto, los vecinos solicitaron un programa de destilichadero, ya que la basura acumulada y las casas en ruinas representan un riesgo para niñas y niños. Además, son usadas como “picaderos” y basureros clandestinos.

    Con la instalación del Consejo Comunitario “Las Hormiguitas”, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, fortalecer el tejido social y mantener acciones permanentes que acompañen a las colonias de Ciudad Juárez en la construcción de entornos más dignos, seguros y participativos para todas y todos.

