Instalan Consejo Comunitario en la colonia México 68 en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), instaló el Consejo Comunitario “Las Hormiguitas” en la colonia México 68, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana organizada y atender de manera directa las necesidades más urgentes de la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la asamblea, la subsecretaria Austria Galindo destacó que, aunque la ciudadanía es la principal responsable de su colonia, es fundamental que el Gobierno se comprometa a acompañarla, de manera que la organización vecinal permita atender de forma efectiva los problemas que afectan a la comunidad.

En su intervención, las y los vecinos señalaron como principales problemáticas la falta de limpieza por parte del municipio, casas abandonadas, alta población de perros callejeros y calles sin alumbrado, lo que genera riesgos de salud y seguridad.

También mencionaron el deterioro de banquetas y esquinas, paredes rayadas y las vías del tren colindantes, utilizadas como tiraderos de animales.

Ante esto, los vecinos solicitaron un programa de destilichadero, ya que la basura acumulada y las casas en ruinas representan un riesgo para niñas y niños. Además, son usadas como “picaderos” y basureros clandestinos.

Con la instalación del Consejo Comunitario “Las Hormiguitas”, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, fortalecer el tejido social y mantener acciones permanentes que acompañen a las colonias de Ciudad Juárez en la construcción de entornos más dignos, seguros y participativos para todas y todos.

