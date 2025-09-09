Instalan Consejo Comunitario en Infonavit Casas Grandes

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) continúa con la instalación de los consejos comunitarios, una iniciativa que da voz a los vecinos y fomenta la colaboración con las autoridades.

Ciudad Juárez, Chih .- Tras la primera sesión en la colonia Emiliano Zapata, el programa en esta ocasión se amplió al fraccionamiento Infonavit Casas Grandes.

La subsecretaria Austria Galindo encabezó la sesión de instalación del Consejo, donde expuso la importancia de este esquema de colaboración.

Con la formalización de dicho órgano ciudadano mediante la elección de una mesa directiva, los residentes priorizarán y darán seguimiento a los proyectos en conjunto con el Gobierno. Esta estructura agilizará la gestión de temas como pavimentación, alumbrado público, apoyos alimentarios y becas.

