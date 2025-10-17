Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 17, 2025 | 16:36
    Instalan Comité Vecinal en la Colonia Ampliación Aeropuerto

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la instalación formal del Comité Directivo del Consejo Vecinal en la colonia Ampliación Aeropuerto, con el propósito de mantener una administración más cercana a la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de las y los juarenses.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el evento, se destacó la importancia de la organización vecinal como herramienta para priorizar y gestionar las demandas de la comunidad, ya que mantener una comunicación constante y colaborativa con los vecinos permite fortalecer la participación ciudadana y garantizar soluciones efectivas.

    En la jornada, más de 40 integrantes del consejo expusieron como principal problemática la falta de pavimentación en diversas calles de la colonia, por lo que se acordó trabajar de manera conjunta para buscar alternativas de atención a corto y mediano plazo.

    Moyra Cruz Escobar, coordinadora del programa de Intervención Comunitaria, destacó que este tipo de espacios representan una oportunidad para canalizar de forma ordenada las solicitudes de las y los vecinos, con el fin de fortalecer la vinculación con las autoridades estatales para la mejora continua de las comunidades.

