Instalan 4 nuevos Puntos Limpios en diferentes sectores de la ciudad

La Dirección de Limpia instaló Puntos Limpios este viernes 29 de agosto y los mantendrá hasta el lunes 1 de septiembre, con el objetivo de facilitar a los vecinos el desecho de objetos voluminosos que no pueden ser recolectados por los camiones habituales.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta ocasión los contenedores están disponibles en el fraccionamiento Oriente XIX Roma, en la calle Biznaga y Tasajillo, a un lado del parque Iztapalapa; en el fraccionamiento Bosques de Waterfill, en la calle Bosques de Cusarare y Bosques de Madera a un lado del parque; en el fraccionamiento Privadas de Florencia, en la calle Monte de Toledo cruce con privada Vía del Ariento y en la colonia El Campanario, en la calle San Máximo y San Atalo, enseguida del parque.

El director de Limpia, Gibrán Solís, destacó que este programa busca fomentar la cultura de la limpieza y la colaboración ciudadana.

“Con los Puntos Limpios damos a los ciudadanos la oportunidad de deshacerse de muebles, colchones, ramas y otros objetos de gran tamaño de manera ordenada, sin que terminen en las calles o arroyos.

Invitamos a todos a hacer uso correcto de estos espacios, colocando los residuos dentro de los contenedores y no alrededor de ellos, incluso si se encuentran llenos, ya que nuestro personal está preparado para el cambio oportuno de los mismos”, expresó.

Los lugares y horarios de instalación se anuncian semanalmente en las redes sociales oficiales de la dependencia. Es importante recordar que no deben depositarse residuos peligrosos como aceites, solventes, químicos ni llantas de uso comercial.

Con estas acciones, la Dirección de Limpia reafirma su compromiso de trabajar junto a la ciudadanía para mantener una ciudad más ordenada y libre de basura en la vía pública.

