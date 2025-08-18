Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 18, 2025 | 17:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Instala la J+ siete válvulas para mejorar la presión en varios fraccionamientos

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizó trabajos de instalación de siete válvulas en distintos puntos de la calle Rincón del Valle, para mejorar el control de la red de agua potable y reforzar la presión en varios fraccionamientos aledaños al Santa Teresa.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El arquitecto Brandon Ávila, coordinador del Distrito 1, explicó que los trabajos se realizan en los cruces de Rincón del Valle con Jurica, Valle del Nilo y Valle del Ródano, donde se detectó una zona con bajas presiones debido a la antigüedad de las válvulas.

    - Publicidad - HP1

    “Este cambio de válvulas es para mejorar el control y suministro del agua potable en la zona, se identificó también una zona que tiene bajas presiones e identificamos el problema por unas válvulas, las cuales son las que se están cambiando, se van a beneficiar a más de 1,300 familias”, señaló.

    El coordinador mencionó, que al entrevistarse con los vecinos le comentaron que, desde que llegaron a este sector, no se habían registrado trabajos de rehabilitación en la red hidráulica.

    En total, se instalaron siete válvulas: cuatro de reposición y tres adicionales, con beneficio directo para los residentes de las colonias Santa Teresa, Rincón del Valle, Villas Santa Teresa, Paseo del Sol, Paseo del Valle y Villas del Lago.

    Los trabajos concluirán este lunes a las 4:00 de la tarde, y como medida preventiva, la J+ recomienda a los usuarios abrir primero una llave al interior de sus viviendas, para desfogar la tubería antes de utilizar el servicio de manera habitual.

    La J+ en acción, trabaja diariamente para mejorar el servicio de agua potable en los hogares juarenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Bits

    Evolución de la tecnología OLED: beneficios reales para el hogar

    La llegada de los paneles OLED transformó la manera en que disfrutamos el entretenimiento...
    Juárez / El Paso

    Habilitan nuevo carril para mejorar el tráfico en Bulevar Juan Pablo

    Con el objetivo de dar mayor fluidez y prevenir congestionamientos en las inmediaciones del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.