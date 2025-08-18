Instala la J+ siete válvulas para mejorar la presión en varios fraccionamientos

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizó trabajos de instalación de siete válvulas en distintos puntos de la calle Rincón del Valle, para mejorar el control de la red de agua potable y reforzar la presión en varios fraccionamientos aledaños al Santa Teresa.

Ciudad Juárez, Chih .- El arquitecto Brandon Ávila, coordinador del Distrito 1, explicó que los trabajos se realizan en los cruces de Rincón del Valle con Jurica, Valle del Nilo y Valle del Ródano, donde se detectó una zona con bajas presiones debido a la antigüedad de las válvulas.

“Este cambio de válvulas es para mejorar el control y suministro del agua potable en la zona, se identificó también una zona que tiene bajas presiones e identificamos el problema por unas válvulas, las cuales son las que se están cambiando, se van a beneficiar a más de 1,300 familias”, señaló.

El coordinador mencionó, que al entrevistarse con los vecinos le comentaron que, desde que llegaron a este sector, no se habían registrado trabajos de rehabilitación en la red hidráulica.

En total, se instalaron siete válvulas: cuatro de reposición y tres adicionales, con beneficio directo para los residentes de las colonias Santa Teresa, Rincón del Valle, Villas Santa Teresa, Paseo del Sol, Paseo del Valle y Villas del Lago.

Los trabajos concluirán este lunes a las 4:00 de la tarde, y como medida preventiva, la J+ recomienda a los usuarios abrir primero una llave al interior de sus viviendas, para desfogar la tubería antes de utilizar el servicio de manera habitual.

La J+ en acción, trabaja diariamente para mejorar el servicio de agua potable en los hogares juarenses.

