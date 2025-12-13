Instala Gobierno del Estado puntos de venta de frijol en escuelas de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan impulsar el consumo local y beneficiar a productores de Namiquipa con frijol a 25 pesos por kilo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de promover el consumo local y apoyar directamente a las y los productores del campo chihuahuense, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), habilitará del 15 al 17 de diciembre diversos puntos de venta de frijol en el exterior de escuelas de educación básica en Ciudad Juárez.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia que busca beneficiar tanto a los consumidores fronterizos como a los agricultores del estado.

De acuerdo con Miguel Núñez, titular de la Residencia Norte de la SDR, el programa tiene como propósito facilitar la comercialización de la cosecha reciente a precios más justos, especialmente en una región densamente poblada como la zona fronteriza.

Además, al tratarse de un producto esencial en la dieta mexicana, la venta directa al consumidor representa también un apoyo económico para las familias juarenses.

El frijol se ofrecerá a un costo accesible de 25 pesos por kilogramo, y proviene de una cosecha de 30 toneladas aportadas por 10 productores del municipio de Namiquipa, ubicado en la región centro-oeste del estado.

Esta venta directa evita intermediarios, permitiendo a los agricultores recibir un mejor pago por su producto, mientras que los ciudadanos adquieren frijol de calidad a menor precio.

Durante los tres días de operación, los puntos de venta estarán instalados en distintos planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria.

El lunes 15 de diciembre se habilitarán espacios en instituciones como el Jardín de Niños José María Sánchez, la Primaria Pedro Luis Ramsés Meneses Hoyos, y la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, entre otras. La venta iniciará a partir de las 7:30 y concluirá a las 14:00 horas.

El martes 16, las escuelas seleccionadas incluyen la Primaria Teófilo Borunda, la Secundaria Técnica 79 y varios jardines de niños.

Finalmente, el miércoles 17 los puntos se ubicarán en planteles como el Jardín de Niños Francisco Muñoz López, la Primaria Ricardo Flores Magón y la Primaria Antonio Ortiz Mena. Cada ubicación tendrá el mismo horario de atención por la mañana.

Adicionalmente, el Parque Central fungirá como punto de venta fijo durante los tres días del programa, con horario extendido de 8:00 a 16:00 horas.

Esta ubicación permitirá atender a un mayor número de familias interesadas en aprovechar esta oferta.

La Secretaría de Desarrollo Rural reiteró que esta dinámica también busca fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad, y generar una mayor conciencia sobre el valor de los productos agrícolas locales. Para más información sobre los puntos y horarios de venta, la ciudadanía puede acercarse a las oficinas regionales de la dependencia o consultar los canales oficiales del Gobierno del Estado.

