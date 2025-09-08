Instala Estado Consejos Comunitarios en la colonia Emiliano Zapata

Publicidad - LB2 -

Se busca crear un nuevo sistema de trabajo con los vecinos, cercano, organizado y que empodere a la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), dio inicio a la instalación de los Consejos Comunitarios en la colonia Emiliano Zapata, con el objetivo de fomentar la organización vecinal y empoderar a las comunidades para que, de manera conjunta con la autoridad, puedan gestionar y solucionar sus necesidades.

La subsecretaria de la dependencia, Austria Galindo, encabezó la primera sesión de instalación de este consejo en un evento que congregó más de 50 vecinos, con la meta de establecer 150 consejos comunitarios en los próximos cuatro meses en todo el municipio.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión, la funcionaria destacó la importancia de este nuevo esquema de colaboración, y afirmó que, sin el apoyo y la unidad vecinal, además del respaldo del gobierno, una sola persona no podrá cambiar a su comunidad.

“Vamos a trabajar juntos para que ustedes se conviertan en gestores extraordinarios y puedan acceder a los apoyos y recursos de los tres niveles de gobierno”, expresó.

El consejo de la colonia Emiliano Zapata quedó formalmente instalado con la elección de una mesa directiva.

La subsecretaria subrayó que, a través de esta estructura organizada y formal, los vecinos podrán priorizar las necesidades de la colonia, establecer metas y dar seguimiento a los proyectos en conjunto con el gobierno.

De esta manera, se busca agilizar la gestión de pavimentación, alumbrado público, apoyos alimentarios, becas y cualquier otra acción que la comunidad decida como prioritaria.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar hombro con hombro con la ciudadanía, fortaleciendo el tejido social y construyendo comunidades más unidas, organizadas y capaces de transformar su propio entorno para el bienestar de todas y todos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.