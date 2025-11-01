Instala Dirección de Limpia tres “Puntos Limpios a tu Colonia” en el Panteón San Rafael

Publicidad - LB2 -

Buscan evitar acumulación de residuos durante las visitas por el Día de Muertos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos durante las celebraciones por el Día de Muertos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Limpia, instaló tres módulos del programa “Puntos Limpios a tu Colonia” en distintos accesos del Panteón San Rafael, uno de los más concurridos de la ciudad en estas fechas.

El titular de la dependencia, Gibran Alhe Solís Kanahan, explicó que los módulos fueron colocados estratégicamente para facilitar a los visitantes la disposición correcta de residuos especiales, tiliches y objetos voluminosos, con el objetivo de prevenir acumulaciones en la vía pública y preservar la limpieza del entorno durante los días de mayor afluencia.

“Aprovechamos la visita de miles de personas al panteón para acercar este servicio, permitiendo a las familias depositar de forma segura lo que ya no necesitan. Así contribuimos a un entorno más limpio y fomentamos una cultura de manejo responsable de los residuos”, expresó el funcionario.

Cada uno de los puntos cuenta con personal operativo capacitado, encargado de orientar a los ciudadanos sobre los tipos de materiales que pueden desechar y de apoyar en las labores de limpieza tanto en los accesos como al interior del camposanto. El equipo también supervisa que los residuos se manejen de manera segura, evitando afectaciones al tránsito peatonal o al medio ambiente.

Solís Kanahan reiteró que estas acciones forman parte del programa permanente “Punto Limpio en tu Colonia”, cuyo objetivo es acercar los servicios de recolección especial a diferentes sectores de la ciudad, especialmente en fechas clave o zonas con alta concentración de personas.

“La limpieza de nuestra ciudad es una tarea compartida. Invitamos a las familias a colaborar, evitando dejar basura fuera de los contenedores y atendiendo las recomendaciones del personal presente en los módulos”, añadió.

Además, destacó que esta estrategia responde a la instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, de garantizar servicios públicos eficientes y cercanos a la comunidad, particularmente en eventos o conmemoraciones que implican un aumento en la movilidad y la generación de desechos.

La Dirección de Limpia exhortó a la población a hacer uso responsable de los puntos instalados y a mantener el orden y respeto en los espacios dedicados al recuerdo y la convivencia familiar. El operativo especial se mantendrá activo durante todo el fin de semana en el Panteón San Rafael.

