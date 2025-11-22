Instala Dirección de Limpia nuevos Puntos Limpios en colonias de Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan fomentar el manejo responsable de residuos y el cuidado del entorno urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones permanentes para mejorar la recolección y disposición de residuos sólidos, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, instaló cuatro nuevos Puntos Limpios en distintos sectores de Ciudad Juárez. Estas instalaciones buscan brindar a la ciudadanía espacios seguros y accesibles para el depósito adecuado de basura, contribuyendo así al orden urbano y a la protección ambiental.

Los nuevos módulos están ubicados estratégicamente en zonas con alta densidad poblacional y necesidades específicas en materia de limpieza pública. El primero se encuentra en la calle Palmillo y Mezquital Azul, dentro del parque Palmillo en la colonia El Mezquital. Otro fue instalado en la calle Fray Benito de la Navidad y Año 1659 Sur, en la colonia Fray García de San Francisco. El tercer Punto Limpio se localiza sobre la calle Josefina, entre Georgina y Rosalinda, en Lomas del Rey, y el cuarto fue colocado en la calle Tizoc, entre Loma Azul y Cumbre de la Cuesta, en la colonia Las Arenas II.

- Publicidad - HP1

Gibran Solís Kanahan, director de la dependencia, explicó que estos espacios responden a la necesidad de acercar alternativas viables para el manejo de residuos en colonias donde frecuentemente se presentan acumulaciones de basura en la vía pública. Señaló que estos puntos son parte de una estrategia más amplia para construir una ciudad más limpia, ordenada y sostenible, y que el éxito del programa depende en gran medida del compromiso ciudadano.

Los Puntos Limpios fueron colocados a partir del viernes 21 de noviembre y estarán habilitados, en esta etapa, hasta el lunes 24 del mismo mes. Están diseñados para recibir residuos domésticos no peligrosos y facilitar la disposición organizada de desechos en lugares donde antes no existía una infraestructura adecuada.

El titular de Limpia exhortó a las y los juarenses a utilizar correctamente estos espacios, evitando dejar bolsas o escombros fuera de los contenedores y respetando los horarios establecidos. “Este tipo de acciones fortalecen el esfuerzo colectivo que requiere una ciudad con más conciencia ambiental y mejores condiciones para todos”, expresó Solís Kanahan.

La instalación de estos módulos forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno Municipal para combatir los focos de basura clandestinos y promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía en la limpieza urbana. Además, se prevé que, dependiendo de la respuesta de los vecinos, estos Puntos Limpios puedan permanecer de forma continua o extenderse a otras zonas de la ciudad.

Las autoridades invitaron a la población a mantenerse atenta a futuras ubicaciones y a reportar incidentes relacionados con el mal uso de los espacios, como parte del seguimiento a esta iniciativa que busca mejorar la imagen urbana y reducir los impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.