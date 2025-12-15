Instala Alumbrado Público nuevas luminarias en la Perimetral Carlos Amaya

Publicidad - LB2 -

Colocan arbotantes con tecnología LED para mejorar la seguridad vial y la visibilidad en la zona

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fortalecer la infraestructura urbana, la Dirección de Alumbrado Público realizó la instalación de cinco arbotantes en la Perimetral Carlos Amaya, en el tramo que va del eje vial Juan Gabriel a la calle Mayas.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que los trabajos incluyeron la colocación de brazos y luminarias tipo LED, lo que permitirá mayor iluminación y visibilidad tanto para peatones como para automovilistas que circulan por esta vialidad.

El funcionario explicó que estas acciones buscan reducir riesgos y mejorar las condiciones de tránsito, al contar con un alumbrado más eficiente y adecuado en una zona de alta circulación.

Indicó que los trabajos de modernización y mantenimiento del alumbrado público se realizan de manera continua en distintos puntos de la ciudad, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de brindar un mejor servicio a la comunidad juarense y contribuir a entornos más seguros.

