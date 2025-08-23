Insiste la SSPE en que familiar de la policía municipal está vinculado con el crimen organizado

Publicidad - LB2 -

Confirman que cateo en vivienda de la Carlos Castillo Peraza se llevó apegado a la ley, y niegan que lo encontrado en la revisión fuera sembrado.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Púbica estatal, aclaró que el cateo llevado a efecto en la vivienda de una agente municipal en la colonia Carlos Castillo Peraza, es debido a los presuntos vínculos con el crimen organizado de al menos uno de los miembros de la familia.

Expusieron que la intervención de los detectives de la corporación se realizó el jueves luego de una espera de 40 horas para que el juez liberara la orden, lo que finalmente sucedió.

El subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, y Omar Tinoco, Director General Jurídico de la SSPE, salieron a aclarar algunas situaciones generadas por las diversas declaraciones, tanto de la mujer policía propietaria de la vivienda, como del propio alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, quien mencionó que lo encontrado en la revisión fue sembrado por los mismos elementos estatales.

En sus declaraciones, el alcalde fue mas allá, al mencionar que este tema era utilizado por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, como parte de una estrategia política para desacreditar a la Secretaría de Seguridad Pública.

Esta mañana, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, y Omar Tinoco, Director General Jurídico de la SSPE, señalaron que esta investigación tiene su origen en los hechos violentos registrados el 16 de agosto en el Kilómetro 20 de Ciudad Juárez, en los que un masculino fue asesinado.

Agregaron que, como parte de las indagatorias, se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con este caso, uno de ellos menor de edad, y el otro conocido como “El Ruso”, a quien se le relaciona sentimentalmente con la agente de la policía municipal.

Mencionaron que durante estas detenciones, se obtuvieron indicios de que en un domicilio de la colonia Carlos Castillo Peraza se ocultaban armas y objetos ilícitos.

Con la orden judicial correspondiente, se llevó a cabo un cateo en el que participaron autoridades estatales y federales, bajo estrictos protocolos de actuación.

Como resultado de la intervención, se localizaron y aseguraron los siguientes indicios:

. – Un arma de fuego tipo pistola.

. – Un cargador metálico color negro, desabastecido, con un cartucho útil calibre .45.

. – Un arma tipo fusil color negro, con cargador de plástico negro.

. – 29 cartuchos útiles calibre 9 mm.

. – Un chaleco táctico color negro con parche con la leyenda “Policía Municipal”.

. – Dos parches textiles con la leyenda “México” y “Policía”.

. – 47 envoltorios plásticos con hierba verde seca, con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 45 gramos.

Expusieron que todo lo asegurado fue debidamente embalado y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, al ser considerado relevante para la investigación.

