    agosto 22, 2025 | 20:08
    Insiste Fiscalía en que hallaron drogas y armas en vivienda de policía municipal

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    La Fiscalía General del Estado subrayó que, acciones como la realizada en la vivienda de la agente de la SSPM, forman parte de la estrategia para atender delitos de alto impacto en la región y garantizar justicia a las víctimas.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Fiscalía de Distrito Zona Norte confirmó el aseguramiento de armas, droga y equipo táctico durante un cateo, autorizado por un juez, realizado en un domicilio propiedad de una agente de la Policía Municipal en la colonia Carlos Castillo Peraza.

    El operativo se llevó a cabo el jueves alrededor del mediodía en la vivienda marcada con el número 3025 de la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, luego de que un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos otorgara la orden judicial dentro de una carpeta de investigación en curso.

    De acuerdo con la autoridad estatal, en la inspección participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

    El resultado fue el decomiso de lo siguiente:

    -Un fusil negro y una pistola calibre .45 con cargador desabastecido y un cartucho útil.
    -Un chaleco con la leyenda “Policía Municipal”.
    -Dos parches con las leyendas “Policía” y “México”.
    -Siete envoltorios con cocaína (6.8 gramos) y otros cuatro envoltorios con la misma sustancia (20.7 gramos).
    -Una bolsa con 462 gramos de marihuana.
    29 cartuchos útiles de distintos calibres.
    -Un teléfono celular.

    Todo lo asegurado fue embalado y remitido a análisis pericial con el fin de fortalecer la investigación en curso.

    La Fiscalía General del Estado subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia para atender delitos de alto impacto en la región y garantizar justicia a las víctimas.

