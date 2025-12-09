Insiste alcalde en retirar vallas del Puente Libre para agilizar cruces

Publicidad - LB2 -

El alcalde Pérez Cuéllar afirma que las vallas prolongan las filas para cruzar a El Paso y pide su reubicación a la autoridad aduanal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que insistirá formalmente ante las autoridades aduanales en la reubicación de las vallas instaladas en las inmediaciones del Puente Córdova-Américas, mejor conocido como Puente Libre, al considerar que éstas contribuyen a los prolongados tiempos de espera que padecen diariamente los automovilistas que cruzan hacia El Paso, Texas.

De acuerdo con el edil, el planteamiento ya fue hecho a la administración local de la aduana, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial. La propuesta busca que las vallas metálicas que canalizan el flujo vehicular hacia los carriles de inspección sean retiradas o colocadas en una ubicación que no genere cuellos de botella, como ocurre actualmente, según testimonios de ciudadanos.

“Los tiempos son largos para ir y venir de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y viceversa, entonces buscaremos reducir los tiempos, y si el retirar las vallas ayuda, entonces lo vamos a solicitar a la autoridad correspondiente”, declaró Pérez Cuéllar. El alcalde señaló que la petición responde a un alto número de quejas ciudadanas recibidas por el gobierno municipal en relación con los tiempos de espera para cruzar la frontera.

El Puente Libre es uno de los principales puntos de cruce internacional entre México y Estados Unidos, utilizado tanto por trabajadores transfronterizos como por estudiantes, comerciantes y turistas. En horas pico, los tiempos de espera pueden superar los 90 minutos, afectando la movilidad y el dinamismo económico de la región. Las vallas, instaladas originalmente con fines de ordenamiento y seguridad, hoy son vistas por muchos como un factor que ralentiza el proceso.

“No sé si sea un tema más de fondo, pero retirar las vallas va a ayudar bastante”, comentó el alcalde, al tiempo que reconoció que la decisión final recae en las autoridades federales responsables de la infraestructura aduanera. En este sentido, adelantó que su gobierno dará seguimiento puntual al tema y que en breve espera compartir los resultados de la gestión emprendida.

El planteamiento ocurre en un contexto de constante discusión sobre la eficiencia de los cruces internacionales, donde se entrelazan cuestiones de seguridad, comercio binacional y vida cotidiana. Pérez Cuéllar reiteró su compromiso de buscar soluciones locales ante problemas fronterizos que requieren también voluntad política de instancias federales de ambos países.

