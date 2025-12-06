Inician juarenses celebraciones decembrinas con encendido del Árbol de Navidad

Publicidad - LB2 -

Cientos de familias se reunieron en el Parque Central para dar la bienvenida a la temporada navideña.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con un ambiente festivo y de convivencia familiar, cientos de juarenses se dieron cita la tarde del viernes 5 de diciembre en el Parque Central Oriente para participar en el tradicional Encendido del Árbol de Navidad, evento organizado por el Gobierno del Estado como parte del arranque oficial de las celebraciones decembrinas en esta frontera.

La ceremonia marcó el inicio de una serie de actividades culturales, recreativas y comunitarias que buscan fortalecer la unión entre las familias juarenses y promover el uso seguro de los espacios públicos durante la temporada navideña. Rafael Butchart, coordinador general del Parque Central, señaló que este tipo de eventos tienen como objetivo fomentar valores como la convivencia, la solidaridad y el disfrute compartido del entorno urbano.

El acto inaugural incluyó la participación de coros locales que interpretaron villancicos, además de música en vivo, un bazar navideño y sets fotográficos temáticos. Los asistentes también pudieron interactuar con personajes característicos de la temporada, como Santa Claus y duendes, quienes se tomaron fotos con los niños y repartieron mensajes de paz y esperanza.

Como parte de la jornada especial, se llevaron a cabo rifas, así como una exposición de vehículos y motocicletas decoradas con motivos navideños, lo que atrajo la atención de chicos y grandes. También se ofrecieron juegos mecánicos gratuitos durante el evento de apertura, lo que sumó al entusiasmo de los asistentes, muchos de los cuales acudieron en familia.

Las actividades navideñas en el Parque Central se extenderán hasta el próximo 6 de enero de 2026, en un horario de 16:00 a 22:00 horas, con una programación pensada para públicos de todas las edades. Entre las atracciones destacan espectáculos musicales, talleres infantiles, funciones especiales y venta de productos locales alusivos a la temporada.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca brindar espacios de esparcimiento accesibles, seguros y adecuados para la recreación de las familias durante las fiestas decembrinas, reafirmando su compromiso con el bienestar social y la recuperación de los espacios públicos en Ciudad Juárez.

