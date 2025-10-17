Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 17, 2025 | 14:00
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Inician audiciones para el Gran Desfile Conmemorativo 2025

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Hoy dieron inicio las audiciones para formar parte del Gran Desfile Conmemorativo 2025, mismas que se estarán realizando a partir de este día, mañana sábado y el próximo domingo en las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, a partir de las 10:00 de la mañana.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Por cuarto año consecutivo estaremos llevando a cabo este evento para conmemorar el aniversario de Ciudad Juárez, por lo que invitamos a la ciudadanía a que acudan a audicionar”, expresó Ana Bustamante Issa, productora ejecutiva del desfile.

    Indicó que durante estos años muchos de los voluntarios han continuado como parte del gran equipo que se logra conformar año con año, no obstante, la expectativa es que este año superen la cantidad de juarenses interesados en proyectar la unidad de la gente fronteriza.

    - Publicidad - HP1

    El enlace para que las personas puedan hacer su registro es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-hjy_vh5IUKY_wr32sxR6axvd1CSvYfAhQsUpwH5Gd7g-vA/viewform así como escanear el código QR que viene en la imagen publicitaria del evento.

    Únicamente pueden asistir al casting las personas mayores de 16 años de edad, destacó Bustamante Issa.

    Dijo que para asistir es importante que lo hagan con vestimenta cómoda y sobre todo, que lleven una excelente actitud de pasarla muy bien.

    El Gran Desfile Conmemorativo por el 366 aniversario de la ciudad se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 12:30 del mediodía, dando inicio en la calle Durango y finalizando en la calle Uva, tramo sobre el Bulevar Zaragoza.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:43:36
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 046 | ¿Venecia en Juárez?

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Los Analistas regresan con un...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Recibe El Manantial Hogar apoyo del Presupuesto Participativo

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó un apoyo social del Presupuesto Participativo en...
    Juárez / El Paso

    Exhorta DABA a proteger a los gatos este mes

    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), hace un llamado a los juarenses...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.