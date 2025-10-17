Inician audiciones para el Gran Desfile Conmemorativo 2025

Publicidad - LB2 -

Hoy dieron inicio las audiciones para formar parte del Gran Desfile Conmemorativo 2025, mismas que se estarán realizando a partir de este día, mañana sábado y el próximo domingo en las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, a partir de las 10:00 de la mañana.

Ciudad Juárez, Chih .- “Por cuarto año consecutivo estaremos llevando a cabo este evento para conmemorar el aniversario de Ciudad Juárez, por lo que invitamos a la ciudadanía a que acudan a audicionar”, expresó Ana Bustamante Issa, productora ejecutiva del desfile.

Indicó que durante estos años muchos de los voluntarios han continuado como parte del gran equipo que se logra conformar año con año, no obstante, la expectativa es que este año superen la cantidad de juarenses interesados en proyectar la unidad de la gente fronteriza.

- Publicidad - HP1

El enlace para que las personas puedan hacer su registro es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-hjy_vh5IUKY_wr32sxR6axvd1CSvYfAhQsUpwH5Gd7g-vA/viewform así como escanear el código QR que viene en la imagen publicitaria del evento.

Únicamente pueden asistir al casting las personas mayores de 16 años de edad, destacó Bustamante Issa.

Dijo que para asistir es importante que lo hagan con vestimenta cómoda y sobre todo, que lleven una excelente actitud de pasarla muy bien.

El Gran Desfile Conmemorativo por el 366 aniversario de la ciudad se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 12:30 del mediodía, dando inicio en la calle Durango y finalizando en la calle Uva, tramo sobre el Bulevar Zaragoza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.