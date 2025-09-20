Inician actividades de rehabilitación en Villa Integra

Publicidad - LB2 -

Con una inversión de 430 mil pesos se beneficiará a más de 250 personas con terapias y programas de inclusión.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con la Fundación Juárez Integra A.C., puso en marcha las actividades de la jornada laboral cotidiana del área de Rehabilitación de Villa Integra.

El objetivo es fortalecer la atención integral y la inclusión de personas con discapacidad en la región fronteriza.

El programa, que desde 2004 ha acompañado a cientos de familias juarenses, recibió una inversión de 430 mil pesos, lo que permitirá beneficiar directamente a más de 250 personas con servicios de rehabilitación física, terapias y actividades formativas.

Cristina Dosal, directora de Fundación Juárez Integra, destacó la importancia de estas acciones que promueven la independencia y el bienestar de niñas, niños, jóvenes y adultos que requieren atención especializada.

El staff de la institución, junto con las y los beneficiarios, participaron en el arranque de los trabajos, mismos que reafirman el sentido comunitario y humano de este espacio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas incluyentes, cercanas y sensibles, que fortalezcan la atención integral de las personas con discapacidad y sus familias en Ciudad Juárez.

