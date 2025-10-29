Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 12:52
    Inicia rehabilitación de alumbrado en el Camino Real

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Como parte de las mejoras de infraestructura de iluminación en la ciudad, la Dirección General de Obras Públicas inició con los trabajos de rehabilitación de alumbrado público en el periférico Camino Real, en el tramo que comprende de la calle Rancho Anapra a la salida del Mirador Hidalgo.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, director general de la dependencia, dio a conocer que el proyecto contempla la instalación de luminarias led, super postes, así como el cambio de cableado y subestaciones, abarcando 7 kilómetros de rehabilitación.

    “Es una obra de alumbrado público en el cual nosotros prácticamente hacemos todo el tema de la instalación, desde la obra civil, es el proyecto de la rehabilitación con 315 luminarias led”, mencionó el titular de Obras Públicas.

    El funcionario destacó que actualmente se trabaja en preliminares con el retiro de cableado viejo, informando que en las siguientes semanas se verá mayor actividad en la zona.

    La obra se realizará con una inversión de 37 millones 117 mil 315 pesos y es uno de los proyectos mayormente solicitado por los juarenses que beneficiará las condiciones lumínicas de dicho sector de la ciudad.

