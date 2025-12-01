Inicia registro para pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar en diciembre

Publicidad - LB2 -

El registro se realizará del 1 al 13 de diciembre según la inicial del primer apellido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – A partir de este lunes 1 de diciembre comenzó en todo el país el registro para las pensiones del programa federal Bienestar dirigidas a personas adultas mayores y mujeres de entre 60 y 64 años.

En el caso de Chihuahua, la delegada estatal de Bienestar, Mayra Chávez, informó que el proceso estará abierto hasta el próximo 13 de diciembre, con atención organizada conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona solicitante.

- Publicidad - HP1

La funcionaria estatal dio a conocer que el calendario fue definido por la Secretaría del Bienestar federal, y se basa en la estrategia nacional anunciada por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Cada día se atenderá a personas con apellidos que correspondan a ciertas letras, con excepción de los sábados 6 y 13, fechas abiertas para todos los solicitantes, sin restricción por inicial.

Para la pensión de Adulto Mayor, el beneficio consiste en un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales, y está dirigido a hombres y mujeres de 65 años en adelante.

Esta pensión es de carácter universal, es decir, no requiere demostrar condición de vulnerabilidad o carencias sociales, y el depósito se realiza por medio del Banco del Bienestar.

Los requisitos para registrarse incluyen acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto.

Además, si una persona adulta mayor requiere apoyo para realizar sus trámites, puede designar a una persona adulta auxiliar, quien también deberá presentar documentos que acrediten su identidad y parentesco.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil pesos bimestrales, y está dirigido exclusivamente a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el objetivo de brindar un respaldo económico previo a cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de Adulto Mayor.

Las solicitantes deben contar con nacionalidad mexicana, residir en el país y presentar documentación básica como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial.

Los módulos de atención estarán disponibles en diferentes puntos del estado, por lo que se recomienda a las personas interesadas consultar la ubicación más cercana a su domicilio a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

También se sugiere acudir con tiempo, llevar la documentación completa y estar pendientes de cualquier indicación adicional que pueda surgir durante el periodo de registro.

Las autoridades reiteraron que el proceso es gratuito, personal y no requiere de intermediarios.

Asimismo, se enfatizó que el objetivo de estos programas es ampliar la cobertura de protección social a sectores prioritarios de la población, en especial en entidades del norte del país donde existen zonas con altos índices de marginación y envejecimiento poblacional.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.