Inicia programa piloto “Jóvenes haciendo la DIFerencia”

Una cálida bienvenida brindó Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, a los 10 estudiantes que conforman el programa piloto “Jóvenes haciendo la DIFerencia”.

Ciudad Juárez, Chih .- Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la formación profesional, ética y social de jóvenes de distintas universidades, otorgándoles además una beca mensual.

Durante tres meses, las y los estudiantes universitarios colaborarán en diversas áreas del DIF Municipal, incluyendo Asistencia Social, Área Jurídica, Administración, Recursos Humanos, Programa Sonrisas, entre otras, aportando su talento y compromiso al servicio de la comunidad.

