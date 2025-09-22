Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 22, 2025 | 15:49
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Inicia programa piloto “Jóvenes haciendo la DIFerencia”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Una cálida bienvenida brindó Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, a los 10 estudiantes que conforman el programa piloto “Jóvenes haciendo la DIFerencia”.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la formación profesional, ética y social de jóvenes de distintas universidades, otorgándoles además una beca mensual.

    - Publicidad - HP1

    Durante tres meses, las y los estudiantes universitarios colaborarán en diversas áreas del DIF Municipal, incluyendo Asistencia Social, Área Jurídica, Administración, Recursos Humanos, Programa Sonrisas, entre otras, aportando su talento y compromiso al servicio de la comunidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Respalda Alma Portillo a Álvarez Máynez por carta sobre Gaza a la presidenta Sheinbaum

    “México debe recordar su historia y legado humanitario". Chihuahua, Chih .- La legisladora Alma Portillo...
    Estado

    Se prevén lluvias y vientos en la región serrana a partir de esta tarde-noche

    Se prevén temperaturas frías a frescas en zonas altas de la Sierra Tarahumara.   Chihuahua, Chih...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.