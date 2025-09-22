Inicia programa piloto “Jóvenes haciendo la DIFerencia”

Una cálida bienvenida brindó Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, a los 10 estudiantes que conforman el programa piloto “Jóvenes haciendo la DIFerencia”.
Ciudad Juárez, Chih .- Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la formación profesional, ética y social de jóvenes de distintas universidades, otorgándoles además una beca mensual.
Durante tres meses, las y los estudiantes universitarios colaborarán en diversas áreas del DIF Municipal, incluyendo Asistencia Social, Área Jurídica, Administración, Recursos Humanos, Programa Sonrisas, entre otras, aportando su talento y compromiso al servicio de la comunidad.
